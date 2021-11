Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,5% à 29.746, au final, une semaine pour rien information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Nikkei efface les pertes des 2 séances précédentes et avec +0,5% à 29.746, au final, c'est une semaine pour rien. Il se confirme que les 29.900 font office de résistance mais en cas de franchissement, le Nikkei devrait s'en aller combler le 'gap' des 30.001 du 28/09 avant de s'attaquer aux zénith des 30.670/30.800.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.50%