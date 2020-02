Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,5% à 23.085 Cercle Finance • 04/02/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend +0,5% à 23.085, dans le sillage des indices chinois qui reprennent entre +1,3% (SSE) et +2,6% (CSI 100 et CSI 300). Le scénario du double-top sous 24.060/24.080 est désormais validé avec la cassure des 23.250 mais une petit doute voit le jour avec le retour de l'indice au-dessu du support des 23.040 des 21/11/2019 et 8 janvier: l'hypothèse la plus vraisemblable demeure une correction en direction des 22.220 (ex 'gap' du 15 octobre dernier).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.49%