Nikkei : +0,5% à 20.134, plafonne sous l'ex-plancher des 20.1 Cercle Finance • 18/05/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend +0,5% à 20.134, mais demeure ancré sous l'ex-plancher des 20.173 des 6, 15 et 26 août 2019. Le Nikkei semble avoir amorcé une rechute vers 19.720Pts ('gap' du 5 mai), la tendance pouvant redevenir baissière sous ce palier avec les 19.138 (plancher du 22 avril) en ligne de mire.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.48%