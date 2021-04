Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,46%, sous 29000, triple-sommet déclinant confirmé Cercle Finance • 27/04/2021 à 09:19









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,46%) efface les gans du début de la semaine (+0,36%) et en termine à 28.991, à l'issue d'une séance où la volatilité intraday sera restée contenue à 1%. Le triple-sommet déclinant en formation depuis le 16 février (30.700 au plus haut) reste d'actualité et un signal baissier serait validé en cas d'enfoncement du plancher des 28.420/28.400 : cela libèrerait 5% de baisse supplémentaire jusque vers 26.200 (l'ex 'gap' du 6 janvier)... avec un support intermédiaire à 27.660 (support du 26 janvier).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.46%