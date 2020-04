Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,45%, revient s'appuyer sur 19.550 Cercle Finance • 15/04/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Le Nikkei teste 19.660 (pour la 2ème fois en 48H) puis consolide de -0,45% pour venir s'appuyer très exactement sur l'ex-zone de résistance des 19.550 du 25 mars. La tendance court terme demeure haussière, le prochain objectif se situe désormais vers 20.600, l'ex-'gap' de rupture baissier du 6 mars.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.45%