Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,38%, préserve au point près le palier des 27.000 Cercle Finance • 06/01/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit en baisse de 0,38% (pour la 2ème séance consécutive), à 27.055, après avoir stoppé son repli intraday au contact des 27.000. La séance fut particulièrement peu volatile avec un plafonnement sous 27.195. Le Nikkei reste donc au contact (à 2% près) de son record de 30 ans du 29/12 à 27.602Pts. Le Nikkei n'invalide pas non plus le gros signal haussier déclenché par le franchissement des 27.000, avec aucun obstacle graphique en vue avant les 29.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.38%