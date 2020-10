Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,37%, une telle résilience est-elle durable ? Cercle Finance • 29/10/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Avec -0,37% à 23.33, le Nikkei se montre toujours aussi imperméable à la perspective d'un reconfinement et de la fermeture des économies de ses principaux clients. Le Nikkei ne délivre donc toujours aucune indication directionnelle depuis 7 semaines: la tendance ne cesserait d'être haussière à moyen terme que si le support oblique des 23.200 était cassé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.37%