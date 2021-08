Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,36%, 4ème repli consécutif, clôture au plus bas information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Quatrième séance de consolidation à Tokyo : le Nikkei s'effrite de -0,36% vers 27.424Pts et termine très exactement au plus bas du jour. Le Nikkei s'éloigne un peu plus des 28.000 alors que le Japon s'apprête à prolonger son état d'urgence jusqu'à la mi-septembre dans plusieurs régions urbanisées et industrialisées. L'indice Nikkei poursuit donc son pullback vers la zone support des 27.300.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.36%