Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,35%, nouvel échec sous les 23.300 Cercle Finance • 27/08/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,35% à 23.209) a de nouveau plafonné sous les 23.300 en début de séance mais s'est replié jusque sous 23.200 dans l'après-midi. Le Nikkei risque de s'acheminer vers un scénario de double-top estival sous 23.300: dans ce cas, l'indice s'en ira combler un 1er 'gap' à 23.012 et tester le récent support des 22.880... ensuite, la tendance passerait à la consolidation.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.35%