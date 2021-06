Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,33%, la volatilité s'effondre de jour en jour Cercle Finance • 09/06/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo reperd 0,33% à 28.960 ce qui n'est guère spectaculaire mais ce qui l'est bien davantage, c'est l'effondrement de la volatilité intraday, le Nikkei fluctuant entre 28.800 et 28.930. Globalement, l'indice phare demeure ancré sous 29.100, c'est à dire sous l'oblique baissière moyen terme unissant les 3 sommets descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04). Il s'est maintenu au point près ce mercredi matin au-dessus de la résistance des 28.800 du 15 au 25 janvier, il conserve la possibilité de remonter combler le 'gap' 29.346 du 10 mai

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.35%