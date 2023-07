Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,32% à 32.494, 'M' baissier pas invalidé information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 09:24









(CercleFinance.com) - Après un pont de 3 jours et une 'semaine pour rien', le Nikkei repart à la hausse (+0,32% à 32.494).

La configuration demeure apparentée un 'M' baissier validé sous 33.700 puis 33.760 les 19 juin et 3 juillet: la base du 'M' se situe à 32.538 et ce niveau n'a été testé que brièvement en début de séance ce mardi, ce qui signifie qu'une baisse reste possible vers 31.185, le 'gap' resté béant depuis le 1er juin.







