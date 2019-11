Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,26%, efface au point près les gains de vendredi Cercle Finance • 11/11/2019 à 09:44









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La bourse de Tokyo (-0,26% à 23.331) efface très exactement ce qui avait été gagné vendredi. Une consolidation s'enclenche après que Tokyo ait inscrit un nouveau record annuel intraday vendredi (à 23.591). Cette pause ne constitue pas un signe de retournement ni un signe précurseur de fermeture du 'gap d'évasion' ouvert au-dessus de 22.852 et de la résistance des 23.000 le 5/11. Les 2 principaux objectifs demeurent les 24.000Pts... et ultimement 24.448Pts

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.26%