Nikkei : +0,25%, le score hebdo est identique (+0,29%). information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo grappille +0,25%, et cela suffit à terminer la semaine dans le vert, pour +0,3%: la performance hebdo du Nikkei devait de toute façon être égale à la variation du jour, il en termine à 28.892, soit +0,3% depuis vendredi dernier... une semaine pour rien. La tendance à la consolidation amorcée sous 29.490 pourrait se poursuivre en direction des 28.476Pts, le 'gap' du 14/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.25%