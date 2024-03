Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : +0,23% vers 39.689 mais perte hebdo de -0,5% information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei termine la semaine sur un gain de +0,23% mais cela ne suffit pas à inscrire un score positif en 'hebdo' : l'indice s'effrite de -0,5% et c'est la première semaine négative de l'année.

Il aurait pu en être autrement puisque le Nikk0,5% vers ei a culminé en matinée vers 39.988 (il aurait donc fini la semaine dans le vert) mais cela n'effacera pas le record historique des 40.472Pts (de jeudi matin).

Et le Nikkei réintègre le canal ascendant court terme amorcé le 7 février depuis un plancher de 36.000Pts.

Le gain de +12% en ligne droite du Nikkei pourrait néanmoins être corrigé de -50%, vers 38.200 (et cela ne ferait qu'effacer les gains depuis le 21 février).

Resterait ensuite à combler les 'gaps' des 14 février (37.825Pts) puis du 8 février (36.195), avant de rejoindre le petit palier de soutien des 35.750Pts des 25 et 31 janvier (soit +2.300Pts par rapport au 1er janvier)





