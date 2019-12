Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,23%, le gain du jour = le gain de la semaine Cercle Finance • 06/12/2019 à 08:31









(CercleFinance.com) - Le Nikkei grappille +0,23% à 23.354, et cela 'fait' le score de la semaine (et même des 4 dernières semaines): l'indice était revenu à la case départ la veille avec un gain de +0,7%, il affiche donc +0,25% depuis vendredi dernier, et même depuis le 6 novembre. Le scénario du double-top sous 23.560/23.600 n'est cependant pas invalidé: un signal baissier serait validé sous 20.040, et le Nikkei pourrait s'en aller combler le 'gap' des 22.220 du 15 octobre. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 21.820 du 11 octobre.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.23%