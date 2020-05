Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,2% vers 20.550, à mi-chemin entre 2 'gaps' Cercle Finance • 21/05/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - Le Nikkei plafonne sous 20.600 mais limite son repli à -0,2% vers 20.552. L'indice reste en course pour le test de l'ex-plancher des 21.100 puis potentiellement aller refermer le 'gap' des 21.220 du 5 mars mais il pourrait aussi bien revenir combler un autre 'gap', celui des 20.197 du 18 mai

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.21%