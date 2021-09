Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,2% et retracement des 30.467, zénith du 16/02 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Tokyo entame la semaine sur une hausse de +0,2% mais qui suffit pour atteindre les 30.450 (le Nikkei finit au plus haut du jour) et de retracer le principal objectif des 30.467, le zénith du 16 février.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.22%