Nikkei : -0,19% à 20.236, tendance haussière intacte

(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,19% à 30.236) poursuit sa pause sous les 30.500Pts. L'indice a connu des variations un peu plus amples que la veille entre 30.560 et 30.140 mais n'a pas refermé le 'gap' ouvert au-dessus des 30.092. L'obstacle des 30.000 étant franchi avec une détermination impressionnante lundi et la tendance haussière demeurant intacte, le prochain objectif se situe désormais vers 31.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.19%