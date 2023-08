Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : 0,18% à 32.227, se rapproche en séance des 32.500 information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 09:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo grappille 0,18% à 32.227 après avoir culminé à 32.400 en intraday: le Nikkei achève ainsi d'effacer la correction de -2,05% subie sur l'ensemble de la semaine passée.

La tendance ne repasse pas positive pour autant mais le Nikkei se relance à la hausse et se rapproche rapidement du palier de résistance crucial des 32.500.

En cas de rechute, le comblement du 'gap' des 31.185 reste le principal objectif court terme.





