Nikkei : +0,15% à 23.124, sa 11ème hausse en 12 séances

(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit quasi inchangé à 23.124 (+0,15%) et l'indice reste en course pour le comblement du 'gap' des 23.378 du 21 février. Mais une correction pourrait aussi bien s'enclencher en direction du 'gap' des 22.402 puis de celui des 21.475 du 27 mai. Après un épisode de consolidation, le Nasdaq pourra s'attaquer au retracement du zénith des 23.800.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.15%