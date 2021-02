Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,14% mais gain de +2,5% hebdo à 29.520 Cercle Finance • 12/02/2021 à 09:26









(CercleFinance.com) - Nikkei s'effrite de -0,14% à 29.520 mais engrange un gain de +2,5% sur la semaine. La sortie de corridor (ou 'flag') 27.650/28.820 validait un objectif de 30.000Pts qui se rapproche. Le Nikkei s'élance vers ses sommets de 30 ans sans même avoir refermé le 'gap' des 27.625... et même des 26.854 du 28/12, l'origine du rallye actuel.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.14%