Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,12%, reste sur la trajectoire des 24.100 Cercle Finance • 29/09/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei grappille 0,12% vers 23.539 et se maintient au-dessus de l'ex-ligne de crête des 23.300/23.400 (du 6 juin dernier au 24 août). Le retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier 2020 est de nouveau dans le viseur mais il sera difficile de l'atteindre le 30 septembre pour finir le 3ème trimestre en beauté.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.12%