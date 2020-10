Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,12% mais +2,7% en hebdo à 23.620 Cercle Finance • 09/10/2020 à 08:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo consolide à l'horizontal (-0,12%, à 23.620) et termine la semaine sur un gain de +2,7%... mais repasse négatif de -0,05% depuis le 1er janvier. Le Nikkei reste en course pour un retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier. La tendance ne cesserait d'être haussière à moyen terme que si support des 23.000 (ex résistance estivale) était cassé

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.12%