Nikkei : +0,1%,séance sans volatilité, clôture sans direction

(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit quasi stable (+0,11% à 22.145) à l'issue d'une séance sans relief et sans volatilité (22.072/22.267): le pronostic demeure baissier et l'hypothèse demeure celle d'un repli jusque vers le 'gap' des 20.740 du 25 mai.

