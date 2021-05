Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,1% et écrasement de la volatilité intraday. Cercle Finance • 07/05/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Le Nikkei enchaine une seconde séance de hausse pour marquer la nouvelle année au Japon, mais le Nikkei se contente cette fois de +0,1% à 29.358. La volatilité intraday a été minime (0,7% entre 29.240 et 29.450), ce qui n'a pas permis le comblement du 'gap' des 29.530 du 19 avril et de tester l'ex-plancher du 7 au 12 avril. Plus globalement, la structure en triple sommet descendant (16/02 à 30.700, puis 18/03 et 06/04) est toujours valide.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00%