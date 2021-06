Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,07% à 27.991, les 28.000 'tiennent' encore Cercle Finance • 30/06/2021 à 09:49









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo aligne une seconde séance de repli... ou plutôt d'effritement d'effritement (-0,07% à 27.991) et repasse pour quelques fractions en dessous de l'ex support des 28.800 du 15 au 25 janvier. Sa cassure déboucherait sur un décrochage vers le support des 27.410 du 13 mai. Rien n'est joué, le Nikkei reste susceptible de combler le 'gap' des 27.196 du 6 janvier puis des 26.854 (du 28/12/2021).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.07%