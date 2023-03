Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,06%, soit une 4ème séance de stagnation information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reperd -0,06% à 27.499 et aligne une 4ème séance de stagnation, après -0,11% lundi, +0,08% mardi et +0,26% mercredi, soit +0,17% en 4 séances.

Le marché japonais est à l'arrêt, juste au-dessus d'un seuil de rupture: il peut s'agir d'une preuve de manque de détermination des vendeurs (pas de pression) qui pourrait déboucher sur un rebond... mais il reste difficile d'écarter un prochain comblement du 'gap' des 26.938 du 21 janvier puis des 26.553 du 20 janvier.

Le principal support moyen terme demeure 25.700 des 4 janvier 2023 puis des 20 mai, 10 juin, 3 octobre 2022.





