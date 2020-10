Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,05%, insensible au trou d'air à Wall Street Cercle Finance • 07/10/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo finit stable, insensible au décrochage de -1,3% de Wall Street mardi soir : le Nikkei a perdu 0,05% à 23.422 mais le Topix a grappillé +0,04% Le Nikkei s'est montré fort peu volatile, inscrivant un 'plus bas' à 23.272: il reste en course pour le retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier, sauf si le support des 23.000 (ex résistance estivale) était cassé

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.05%