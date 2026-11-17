Nike tente de rassurer les investisseurs en annonçant un objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2029, mais son action s'effondre

Nike NKE.N a déclaré mardi qu’elle prévoyait un retour à la croissance de son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2029, alors que son directeur général, Elliott Hill, cherche à accélérer un redressement qui peine à démarrer en misant sur les sports de compétition et en recentrant davantage l’entreprise sur les athlètes.

Cette feuille de route financière constitue la dernière réorientation en date sous la direction d’Elliott Hill, qui a repris les rênes de l’entreprise en tant que directeur général en octobre 2024. Depuis lors, l’action Nike a perdu plus de la moitié de sa valeur, la demande pour ses vêtements de sport étant en berne et les ventes en baisse en Chine, autrefois un moteur clé de ses bénéfices.

Les investisseurs ne semblent pas convaincus par la faisabilité des derniers projets de Nike. L'action du plus grand fabricant mondial de vêtements de sport a chuté de 7 %.

"Nike a présenté des objectifs avant même la publication des prévisions. Il lui faut désormais les atteindre", a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities. "Les investisseurs ne croient pas encore à ces objectifs."

La stratégie à long terme de Nike, dévoilée lors de sa première journée des investisseurs depuis près d’une décennie, vise également à générer environ 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire d’ici l’exercice 2031 et à atteindre des marges d’exploitation comprises entre 12 % et 14 %.

M. Hill s’est efforcé de renouer des liens avec les détaillants en gros, de recentrer le développement des produits sur les sports clés et de simplifier les opérations. Mais les progrès ont été lents, avec un recul du chiffre d’affaires dans les activités de vente en gros et de vente directe de Nike, ainsi qu’une faiblesse persistante chez Jordan et dans le secteur des vêtements de sport.

"Nous disposons d’un marché en pleine croissance — davantage de moyens de répondre aux besoins des athlètes et des atouts acquis au fil des décennies", a déclaré M. Hill aux investisseurs au siège social de l’entreprise, à Beaverton, dans l’Oregon. Il a toutefois reconnu qu’"il nous reste encore du travail à accomplir en matière de stocks, de ventes au prix plein et de rentabilité".

Nike a dévoilé cette semaine certains aspects de ses dernières innovations: de nouvelles versions de ses chaussures de course Vaporfly et Vomero, une collection Mind élargie conçue pour améliorer la concentration mentale des athlètes, ainsi qu’une veste gonflable à régulation thermique.

La marque de vêtements de sport prévoit de doubler le nombre de produits développés en moins de 14 mois d’ici la fin de l’exercice 2031, a déclaré M. Hill.

UN PARCOURS DE CROISSANCE INÉGAL

Nike s’attend à ce que les pressions sur ses résultats persistent à court terme. La société a réaffirmé ses prévisions d’une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre d’un pourcentage à un chiffre élevé pour l’exercice 2027, avant une stabilisation en 2028.

La société prévoit désormais un retour à une croissance du chiffre d’affaires globalement en ligne avec celle du marché des chaussures et des vêtements de sport au cours de l’exercice 2029, puis une accélération et un dépassement de la croissance du marché en 2030 et 2031.

"Ces prévisions financières semblent ambitieuses", a déclaré Mari Shor, analyste actions senior chez Columbia Threadneedle, qui détient des actions Nike.

En Chine, où les ventes sont en baisse depuis neuf trimestres consécutifs, Nike prévoit un chiffre d’affaires globalement stable entre les exercices 2027 et 2031. La société anticipe une croissance "modeste" de sa gamme Jordan à partir de 2029.

"Nous ne partons pas d’hypothèses optimistes concernant la croissance en Chine", a déclaré Dave Denton, directeur financier.

MISER SUR LE SPORT

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie "Full Stride Ahead", Nike concentrera ses ressources sur cinq sports de haut niveau et 23 pays prioritaires, où la société prévoit de générer plus de 90 % de la croissance de son chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2031.

L’entreprise a indiqué qu’elle poursuivait la réorganisation de ses activités en Grande Chine et qu’elle accélérait sa croissance sur d’autres marchés clés, ses activités en Inde devant plus que tripler d’ici 2031.

Nike a précisé que les sports de haut niveau — course à pied, entraînement, football mondial, basket-ball et activités de plein air — représenteront environ 4 milliards de dollars sur les 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire visés, les vêtements de sport apportant 1 milliard de dollars supplémentaires.

Ce recentrage sur les athlètes fait suite à la décision de la star française du football Kylian Mbappé de mettre fin à un partenariat de deux décennies avec Nike pour rejoindre la marque suisse de vêtements de sport On, en pleine expansion.

Son concurrent Adidas ADSGn.DE s’est également efforcé ces dernières années de proposer des chaussures et des vêtements destinés à un éventail plus large de sports .

L’entreprise mise sur des réductions de coûts pour rétablir sa rentabilité. Son programme "Pace" devrait générer environ 2,5 milliards de dollars d’économies annualisées d’ici l’exercice 2031, les premiers bénéfices étant attendus dès l’exercice 2027, puis s’accélérant en 2029 et 2030.

Nike prévoit d’engager environ 1,3 milliard de dollars de charges avant impôts dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme jusqu’en 2031.