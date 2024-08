Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: signature d'un partenariat pluriannuel avec Lego information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Nike a annoncé jeudi la signature d'un partenariat pluriannuel avec le fabricant de jouets danois Lego, au moment où l'équipementier sportif américain cherche à se renouveler et à relancer sa marque.



Cet accord de 'co-branding' prévoit le développement de produits, de contenus et d'expériences en commun, explique le groupe américain dans un communiqué.



Nike et Lego indiquent vouloir stimuler la créativité des enfants et répondre à leur besoin d'exercice, deux domaines qu'ils jugent essentiels au développement des plus jeunes et dans lesquels ils estiment avoir de l'expérience.



Une récente étude commandée par Lego a fait apparaître qu'un tiers des enfants dans le monde ne disposaient que d'un temps de jeu limité à trois heures par semaine.



Parallèlement, d'après l'OMS, seul un enfant sur cinq bénéficie d'une activité physique nécessaire.





