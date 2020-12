Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : salué pour ses résultats trimestriels Cercle Finance • 21/12/2020 à 15:54









(CercleFinance.com) - Nike s'adjuge 5% à Wall Street, salué après la publication vendredi soir d'un bénéfice net en hausse de 12% à 1,3 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2020-21, soit 78 cents par action, un BPA dépassant sensiblement le consensus. 'La publication s'est montrée bien au-dessus des attentes, la force des ventes directes aux consommateurs ayant plus que compensé la faiblesse des ventes en gros', réagit Jefferies qui remonte son objectif de cours de 117 à 140 dollars tout en restant à 'conserver'. 'La visibilité semble s'améliorer, la marque se renforce et nous nous attendons à ce que Nike bénéficie d'une concentration des consommateurs toujours plus forte sur la santé et le bien-être', poursuit-il, jugeant néanmoins que 'les multiples de valorisation semblent pleins'.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE +3.76%