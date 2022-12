Nike: résultats trimestriels positifs, l'avis des analystes information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Nike a gagné près de 12% hier et 6% sur la semaine avec des revenus trimestriels en croissance de 27% hors effets de changes.



Dans ce contexte, Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Nike avec un objectif de cours rehaussé de 120 à 125 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle qui conduit le broker à relever légèrement ses attentes de BPA pour les exercices 2023 et 2024.



'Nike demeure l'une des plus fortes marques de notre couverture, et après des vents contraires transitoires, nous croyons que les flèches pointent à nouveau dans la bonne direction (pic des stocks passé, reprise de la croissance en Chine)', juge-t-il.



'Etant donné qu'il constitue un baromètre-clé pour le domaine, nous pensons que d'autres noms pourraient ouvrir en hausse ce jour, en particulier ceux des équipements sportifs (y compris Foot Locker)', poursuit Wedbush.



De son côté, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Nike tout en relevant son objectif de cours de 115 à 140 dollars.



'Nous pensons que les performances de Nike au deuxième trimestre prouvent que la marque reste forte, que les moteurs de marge sont intacts (DTC / Digital) et que la demande mondiale est saine', affirme le broker.



À l'avenir, Jefferies s'attend à ce que les problèmes liés aux stocks et à la Chine s'atténuent, entraînant une amélioration des marges. Il augmente donc ses estimations pour Nike et recommande d'acheter le titre, tout en vendant son pair Lululemon.