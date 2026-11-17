Nike progresse et vise une croissance de ses ventes d'ici 2029 ainsi qu'une augmentation de 5 milliards de dollars de son chiffre d'affaires d'ici 2031

** Le géant mondial des vêtements de sport et des baskets Nike NKE.N affiche une hausse d’environ 2 % à 38,97 dollars

** La société prévoit de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, alors qu'elle cherche à accélérer son redressement, jusqu'ici laborieux, en misant sur le sport de haut niveau et en se concentrant davantage sur les athlètes

** Lors de sa première journée des investisseurs organisée depuis près d’une décennie, l’entreprise a annoncé qu’elle visait une croissance supplémentaire de son chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031 et des marges d’exploitation comprises entre 12% et 14%

** Dans le cadre de la stratégie “Full Stride Ahead” de son directeur général Elliot Hill, l’entreprise vise à concentrer ses ressources sur cinq sports de haut niveau, les vêtements de sport et 23 pays prioritaires, qui devraient contribuer à plus de 90 % de la croissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2031

** “Nous avons constaté des signes encourageants de la capacité de Nike à susciter l’enthousiasme… Même si un pic ponctuel le jour du lancement ne se traduit pas nécessairement par une croissance durable, cela démontre à quel point de nouveaux produits attrayants peuvent susciter un intérêt significatif chez les consommateurs, même dans un contexte de consommation plus difficile” – Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge

** La société réaffirme également ses objectifs pour l’exercice 2027

** Le cours de l’action a reculé d’environ 40 % depuis le début de l’année