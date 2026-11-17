** Le géant mondial des vêtements de sport et des baskets Nike NKE.N affiche une hausse d’environ 2 % à 38,97 dollars
** La société prévoit de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, alors qu'elle cherche à accélérer son redressement, jusqu'ici laborieux, en misant sur le sport de haut niveau et en se concentrant davantage sur les athlètes
** Lors de sa première journée des investisseurs organisée depuis près d’une décennie, l’entreprise a annoncé qu’elle visait une croissance supplémentaire de son chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031 et des marges d’exploitation comprises entre 12% et 14%
** Dans le cadre de la stratégie “Full Stride Ahead” de son directeur général Elliot Hill, l’entreprise vise à concentrer ses ressources sur cinq sports de haut niveau, les vêtements de sport et 23 pays prioritaires, qui devraient contribuer à plus de 90 % de la croissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2031
** “Nous avons constaté des signes encourageants de la capacité de Nike à susciter l’enthousiasme… Même si un pic ponctuel le jour du lancement ne se traduit pas nécessairement par une croissance durable, cela démontre à quel point de nouveaux produits attrayants peuvent susciter un intérêt significatif chez les consommateurs, même dans un contexte de consommation plus difficile” – Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge
** La société réaffirme également ses objectifs pour l’exercice 2027
** Le cours de l’action a reculé d’environ 40 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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