** Nike, géant mondial des vêtements de sport et des baskets NKE.N , en hausse de 2,3 % à 39,13 $
** Lors de sa première journée des investisseurs depuis près d’une décennie, NKE a annoncé qu’elle visait une croissance supplémentaire de son chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031
** Le directeur général Elliott Hill précise que cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Full Stride Ahead » de NKE, qui vise à relancer les ventes et à améliorer la rentabilité en renforçant le segment des sports de performance
** Cette stratégie vise à concentrer les ressources sur cinq sports de performance, les vêtements de sport et 23 pays prioritaires, qui, selon Nike, devraient contribuer à plus de 90 % de la croissance de son chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2031
** Les sports de performance devraient contribuer à hauteur de 4 milliards de dollars à l’objectif de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, tandis que les vêtements de sport y apporteraient 1 milliard de dollars
** La société prévoit de retrouver une croissance de son chiffre d’affaires conforme à celle du marché au cours de l’exercice 2029
** Sur les 46 courtiers qui notent le titre, 11 lui attribuent la recommandation « acheter » ou mieux, 25 « conserver » et 10 « vendre »; le cours cible médian s'établit à 34 dollars – données compilées par LSEG
** Le titre a perdu environ 40 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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