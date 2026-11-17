Nike progresse en visant une croissance de son chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars d'ici 2031

** Nike, géant mondial des vêtements de sport et des baskets NKE.N , en hausse de 2,3 % à 39,13 $

** Lors de sa première journée des investisseurs depuis près d’une décennie, NKE a annoncé qu’elle visait une croissance supplémentaire de son chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars d’ici l’exercice 2031

** Le directeur général Elliott Hill précise que cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Full Stride Ahead » de NKE, qui vise à relancer les ventes et à améliorer la rentabilité en renforçant le segment des sports de performance

** Cette stratégie vise à concentrer les ressources sur cinq sports de performance, les vêtements de sport et 23 pays prioritaires, qui, selon Nike, devraient contribuer à plus de 90 % de la croissance de son chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2031

** Les sports de performance devraient contribuer à hauteur de 4 milliards de dollars à l’objectif de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, tandis que les vêtements de sport y apporteraient 1 milliard de dollars

** La société prévoit de retrouver une croissance de son chiffre d’affaires conforme à celle du marché au cours de l’exercice 2029

** Sur les 46 courtiers qui notent le titre, 11 lui attribuent la recommandation « acheter » ou mieux, 25 « conserver » et 10 « vendre »; le cours cible médian s'établit à 34 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a perdu environ 40 % depuis le début de l’année