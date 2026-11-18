Nike prévoit de concevoir localement la moitié de ses articles de sport destinés au marché chinois

Nike NKE.N s'efforce de concevoir et de fabriquer en Chine la moitié des vêtements de sport qu'elle commercialise dans ce pays, dans le cadre d'une initiative visant à inverser la tendance à la baisse des ventes sur son troisième marché en importance.

Le leader mondial des vêtements de sport vise à atteindre 50% de production locale pour ses gammes Nike Sportswear et Jordan d’ici l’exercice 2030, a déclaré à Reuters Cathy Sparks, directrice générale de Nike pour la Grande Chine.

Cet objectif, annoncé mardi alors que Nike présentait son plan financier quinquennal à son siège social de l’Oregon, s’inscrit dans une démarche plus large menée par les dirigeants pour renforcer la pertinence locale dans les principales régions du monde.

« C’est finalement au niveau national que réside le pouvoir de décision en matière de conception », a déclaré le directeur général Elliott Hill à Reuters, faisant référence à l’autonomisation des équipes locales.

La Chine s’est révélée être un point particulièrement sensible pour Nike. Les ventes en Grande Chine ont baissé pendant neuf trimestres consécutifs, transformant une région qui était autrefois un moteur de profits en un frein pour l’activité globale de l’entreprise.

Nike peine à convaincre les consommateurs chinois d’acheter ses produits, tandis que les groupes nationaux de vêtements de sport Anta 2020.HK et Li Ning 2331.HK gagnent des parts de marché.

« Nos collaborateurs en Chine travailleront en étroite collaboration avec notre équipe internationale afin de répondre aux codes esthétiques propres à la Chine », a déclaré Mme Sparks, nommée à la tête des activités de Nike en Chine au début de cette année.

À titre de comparaison, son concurrent Adidas ADSGn.DE , qui a réussi à renouer avec la croissance en Chine ces deux dernières années, a indiqué début 2026 que les produits conçus localement représentaient environ 60% de sa gamme chinoise.

UNE SÉRIE DE CHANGEMENTS EN CHINE

Nike s’attend à ce que son chiffre d’affaires en Chine reste globalement stable entre les exercices 2027 et 2031, ont déclaré mardi des dirigeants de l’entreprise, ce qui a renforcé l’inquiétude des investisseurs quant à ses perspectives de croissance.

La société a nommé cette année son tout premier vice-président chargé de la création de produits locaux pour la Grande Chine, reconnaissant ainsi les critiques selon lesquelles elle avait pris du retard par rapport à ses concurrents dans le développement de produits qui trouvent un écho auprès des consommateurs chinois.

Mme Sparks a déclaré que ce nouveau poste garantissait « une autonomie totale pour travailler dans le cadre de la stratégie de Nike en ce qui concerne nos objectifs en matière de qualité et de style des produits ».

À partir de janvier, Nike va également retirer les droits de vente en ligne à certains de ses plus grands partenaires de distribution en Chine, dans le cadre d’un pari risqué visant à relancer son activité grâce à un contrôle plus strict des prix et de la distribution.