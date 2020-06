Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : perte surprise sur le 4e trimestre Cercle Finance • 26/06/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir une perte nette de 790 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit 51 cents par action, là où les analystes espéraient tout de même en moyenne un bénéfice par action d'une douzaine de cents. Le géant des articles de sport a vu ses revenus plonger de 38% à 6,3 milliards de dollars et sa marge brute se dégrader de 8,2 points à 37,3% avec l'impact du Covid-19 sur les activités, ce que n'a pu compenser une baisse des dépenses de ventes et d'administration. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe basé à Beaverton (Oregon) a ainsi enregistré un BPA en baisse de 36% à 1,60 dollar, pour un chiffre d'affaires en diminution de 4% à 37,4 milliards (-2% à taux de changes constants).

Valeurs associées NIKE -B- NYSE +1.23%