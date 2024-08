Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: Pershing Square acquiert une participation information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Pershing Square Capital Management a pris une participation dans le groupe Nike pour un montant d'environ 229 millions de dollars, montre un avis financier publié hier soir.



Dans un formulaire dit '13F' déposé mercredi auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, la société d'investissement indique détenir exactement 3.040.132 actions de l'équipementier sportif.



Cela en fait la neuvième et dernière participation détenue par le fonds new-yorkais de Bill Ackman, derrière ses investissements bien plus importants réalisés dans Hilton (1,9 milliard de dollars), Chipotle (1,8 milliard) ou Alphabet (1,4 milliard).



L'action Nike prenait 4% jeudi en début de séance suite à cette annonce.





Valeurs associées NIKE -B- 82,52 USD NYSE +5,16%