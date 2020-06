Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : parmi les plus fortes hausses du Dow Jones Cercle Finance • 23/06/2020 à 16:01









(CercleFinance.com) - Nike affiche l'une des plus fortes hausses du Dow Jones mardi à Wall Street, porté par un relèvement d'objectif de cours sur le titre. Susquehanna - qui affiche une opinion 'positive' sur l'équipementier sportif - a annoncé ce matin avoir rehaussé son objectif de 100 à 130 dollars, après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe. L'intermédiaire financier estime que le groupe de Beaverton (Oregon) pourrait se redresser rapidement après l'épisode du Covid-19 grâce à la force de sa marque, à ses progrès dans le digital, à la fidélité de ses clients et à sa capacité d'innovation. Susquehanna recommande donc aux investisseurs de se porter le titre en prévision de la publication trimestrielle de jeudi. Suite à ces commentaires, l'action du fabricant d'articles de sport prenait 1,5% en début de matinée à New York, en hausse de plus de 58% sur les trois derniers mois. A titre de comparaison, le Dow Jones gagnait lui autour de 1%.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE +1.35%