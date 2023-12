Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: nouvelle progression, sentiment de marché plus positif information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - Le titre Nike poursuit sa trajectoire haussière mercredi à Wall Street et aligne une quatrième séance de hausse (+0,3%) à la faveur d'un sentiment de marché qui tend à s'améliorer.



Après avoir perdu autour de 27% sur les neuf premiers mois de l'année, essentiellement du fait d'un contexte économique plus difficile en Chine, l'action a rebondi de tout autant depuis la mi-septembre.



Dans une note diffusée hier, les analystes de Wells Fargo disent se montrer plus positifs sur la valeur, estimant qu'un point d'inflexion est en train de se matérialiser.



Le bureau d'études explique s'attendre à ce que l'équipementier sportif fasse mieux que prévu lors de la publication de ses résultats trimestriels, le 21 décembre, ce qui le conduit à relever son objectif de cours de 120 à 125 dollars.



Wells Fargo, qui maintient une recommandation 'surpondérer' sur le titre, dit apprécier l'attention que le groupe américain porte à l'amélioration de sa rentabilité, une stratégie qui devrait selon lui alimenter le 'rally' boursier en cours.



'Nous pensons que le redressement à l'oeuvre et les mesures d'amélioration qui démarrent chez Nike en font une idée d'achat intéressante à l'approche de 2024', explique-t-il.



De son côté, Goldman Sachs a repris hier la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 139 dollars, soit un potentiel haussier de 21% à 12 mois, anticipant une évolution plus favorable des coûts comme des stocks.



Malgré son récent rebond boursier, le titre accuse encore un repli de l'ordre de 1% depuis le début de l'année.





