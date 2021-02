Nike : nouveau modèle de chaussures innovantes

(CercleFinance.com) - Nike a dévoilé un nouveau modèle de chaussures, équipé d'une nouveauté brevetée avec un dispositif de tension de la semelle intermédiaire qui permettra à ses porteurs de les enfiler sans utiliser leurs mains.

Le fabricant américain de vêtements de sport a déclaré que ces chaussures perfectionnées s'inscrivent dans sa vision 'better is temporary' qui a guidé plusieurs de ses technologies de chaussures dans le domaine du basket, de la course et des vêtements de sport.

Nike a ajouté que les chaussures ne sont pas seulement destinées aux athlètes, mais qu'elles sont aussi 'pour la vie de chacun'.

Les baskets 'GO FlyEase' seront disponibles pour certains utilisateurs de Nike le 15 février, et une plus grande disponibilité pour les consommateurs est prévue pour la fin de l'année, a déclaré la société.