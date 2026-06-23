Nike nomme David Denton, ancien cadre de Pfizer, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du communiqué de presse et du contexte)

Nike NKE.N a nommé mardi David Denton au postede directeur financier, en remplacement de Matthew Friend , alors que le fabricant de chaussures tente de redresser la barre face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à une concurrence acharnée.

Âgé de 60 ans, M. Denton rejoint Nike après avoir travaillé chez Pfizer PFE.N , où il occupait le poste de directeur financier depuis mai 2022. Sa nomination prendra effet le 17 août.

Avant de rejoindre Pfizer, M. Denton était directeur financier chez Lowe’s LOW.N , une enseigne spécialisée dans les produits de bricolage, et avait occupé un poste similaire chez CVS Health au cours des vingt années qu’il a passées au sein de cette entreprise.

M. Friend a rejoint Nike en 2009 et a pris les fonctions de directeur financier 11 ans plus tard, après avoir dirigé de nombreuses divisions de l'entreprise.

Le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé la démission de M. Denton le 18 juin .

Nike a également indiqué que ses résultats trimestriels, attendus le 30 juin, incluront un nouvel avantage lié aux remboursements de droits de douane.