Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : ne vendra plus ses produits sur Amazon Cercle Finance • 14/11/2019 à 17:25









(CercleFinance.com) - Alors qu'en 2017, le géant des articles de sport avait commencé à vendre certains de ses produits sur Amazon, Nike a décidé, selon Bloomberg, de quitter la célèbre plateforme de e-commerce. La raison ? 'La présence de trop nombreux produits de contrefaçon, proposés par des vendeurs tiers peu respectueux des droits de la marque à la virgule'. Le programme pilote prend donc fin 2 ans après son lancement. Aucun responsable d'Amazon n'a souhaité commenter auprès de Bloomberg cette décision de Nike. Selon le site de l'agence, le géant du e-commerce s'est néanmoins préparé à cette annonce, en s'appuyant sur des revendeurs tiers qui proposent les produits Nike. Des officiels, évidemment.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE +0.37%