Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: lourdement sanctionné après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Nike dévisse de 10% au lendemain de la publication par le géant des articles de sport, de résultats mitigés pour son deuxième trimestre comptable, accompagnés de perspectives décevantes et de l'annonce de mesures de restructurations.



Wedbush note que sur le trimestre écoulé, si le BPA en hausse de 21% à 1,03 dollar a largement battu le consensus, ses revenus de 13,4 milliards se sont tassés de 1% en monnaies locales, alors que le groupe les attendait en légère hausse.



'Ils anticipent désormais des résultats plus difficiles au second semestre, les amenant à réduire leur prévision de croissance des revenus pour l'ensemble de l'exercice à +1%, et non plus un pourcentage dans le milieu de la plage à un chiffre', souligne aussi le broker.



Wedbush abaisse donc sa prévision de BPA pour l'exercice en cours de 3,70 à 3,48 dollars ('quoiqu'elle resterait inchangée sans une charge de restructuration de 20-25 cents prévue au second semestre'), et celle pour l'exercice suivant de 4,30 à 4,21 dollars.





Valeurs associées NIKE -B- NYSE -11.23%