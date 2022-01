Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: lourd repli après la dégradation de HSBC information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 16:19









(CercleFinance.com) - Le titre Nike accuse de loin la plus forte baisse de l'indice Dow Jones lundi matin à Wall Street, pénalisé par un abaissement de recommandation de la part de HSBC.



Erwan Rambourg, l'analyste de la banque britannique en charge des valeurs de la consommation et de la distribution, a en effet dégradé son conseil sur l'équipementier sportif américain, le ramenant de 'achat' à 'conserver'.



Son objectif de cours est de son côté abaissé de 184 à 182 dollars.



Vers 10h15 (heure de New York), l'action du numéro un mondial des articles de sport recule de plus de 4,1% alors que l'indice Dow Jones lâche pour sa part 1,4%.



Nike accuse désormais des pertes de près de 9,7% depuis le début de l'année.





