Nike: les investisseurs déçus par les prévisions

(CercleFinance.com) - Nike a ouvert en forte baisse vendredi à Wall Street au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et surtout de prévisions jugées décevantes par le marché.



L'action du fabricant d'articles du sport, qui accusait déjà une baisse de 13% cette année à la clôture d'hier, décroche de 16% en début de séance, signant de loin la plus forte baisse de l'indice Dow Jones.



La valeur revient ainsi à des plus bas depuis plus de quatre ans.



Sur les trois mois clos fin mai, dernier trimestre de son exercice décalé 2023/2024, le géant américain des équipements sportifs a vu son bénéfice net grimper de 45% à 1,5 milliard de dollars.



Mais son chiffre d'affaires s'est tassé de 2% à 12,6 milliards, alors que le consensus visait 12,9 milliards.



Après cette performance décevante, le groupe de Beaverton (Oregon) a prévenu qu'il ne prévoyait plus de légère croissance de ses ventes sur le nouvel exercice 2024/2025, anticipant désormais un repli de l'ordre de 5%.



Bon nombre d'analytes ont revu à la baisse leurs objectifs sur le groupe après la publication.



Les équipes de Bank of America, qui maintiennent leur conseil d'achat sur le titre, indiquent avoir ramené leur cible de 113 à 104 dollars, évoquant une révision d'objectifs 'plus prononcée qu'anticipé'.



'Le marché chinois est fragile et le contexte économique mondial reste à la lourdeur', justifie BofA dans sa note.



Chez Wedbush Securities, on dit s'inquiéter des difficultés récurrentes du numéro un mondial du secteur, dont le redressement se fait toujours attendre.



'Ce fleuron de longue date continue de rencontrer de surprenantes difficultés et nous pensons que la patience des investisseurs à l'égard de l'équipe de direction s'amenuise de jour en jour', souligne le broker.



'Dans une optique de long terme, Nike a été l'une des plus beaux dossiers de croissance que nous ayons couverts et nous espérons toujours que la marque va retrouver son 'mojo'', ajoute-t-il.



'Mais il semble que nous allons devoir attendre plus longtemps que prévu pour cela', conclut Wedbush.



L'avertissement de Nike entraînait l'ensemble du secteur à la baisse, dont son grand rival allemand adidas (-0,4%) et du nouveau venu américain Under Armour (-2,4%).





