Nike : le titre progresse, Goldman initie à l'achat

(CercleFinance.com) - L'action Nike signe mardi l'une des plus fortes progressions de l'indice Dow Jones, dopée par une initiation à l'achat des analystes de Goldman Sachs. A 11h45 (heure de New York), le titre de l'équipementier sportif progresse de 0,8%, soit l'une des meilleures performances d'un indice Dow globalement inchangé. Dans une note de recherche, les analystes de la banque américaine mettent notamment en évidence une valorisation présentant un certain potentiel de hausse suite à la récente correction provoquée par l'annonce de difficultés d'approvisionnement.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE +0.90%