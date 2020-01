Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike : le groupe 'bouleversé' par la mort de Kobe Bryant Cercle Finance • 27/01/2020 à 11:29









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué publié cette nuit, le groupe Nike se dit 'bouleversé' par la mort, hier, de Kobe Bryant, 'l'un des plus grands athlètes de sa génération'. 'Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux personnes les plus proches de Kobe et Gianna, en particulier à leur famille et à leurs amis. (...) Kobe a eu un impact incommensurable sur le monde du sport et la communauté du basket-ball. Il était un membre bien-aimé de la famille Nike. Il nous manquera beaucoup', indique la marque à la virgule, qui a sponsorisé Kobe Bryant pendant une large partie de sa carrière aux Lakers. Le basketteur a remporté 5 titres NBA. Il est décédé hier dans un accident d'hélicoptère en Californie, qui a également emporté l'une de ses filles, âgée de 13 ans. Il avait 41 ans.

Valeurs associées NIKE -B- NYSE -0.98%