Nike : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son conseil sur Nike de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 192 dollars, se disant 'de plus en plus confiant dans la trajectoire de croissance et de rentabilité à moyen terme de l'activité'.

Cette dernière est selon lui soutenue par 'un contexte favorable du secteur, un succès continu de sa stratégie numérique moderne orientée client, et une réorientation vers des canaux et des régions de croissance et de marges plus élevées'.

'Notre nouvel objectif de cours de 192 dollars représente un potentiel de progression d'environ 40% alors que nous prévoyons une période de dynamique soutenue des bénéfices avec du potentiel de hausse', ajoute le broker.