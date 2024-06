Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nike: hausse de 45% du bénéfice net au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un bénéfice net en hausse de 45% à 1,5 milliard de dollars au titre de son dernier trimestre 2023-24, soit 0,99 dollar par action. Ajusté de charges de restructuration, le BPA du fournisseur d'articles de sport aurait été de 1,01 dollar.



Le chiffre d'affaires s'est tassé de 2% à 12,6 milliards, mais est resté stable en monnaies locales, tandis que la marge brute s'est améliorée de 1,1 point à 44,7%, grâce aux mesures stratégiques de tarification et à la baisse des coûts de fret maritime et logistiques.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe de Beaverton (Oregon) a ainsi engrangé un bénéfice net en hausse de 12% à 5,7 milliards (soit un BPA ajusté de 3,95 dollars) pour des revenus de 51,4 milliards de dollars, en croissance de 1% en monnaies locales.



'Bien que nous soyons encouragés par nos progrès, nos résultats du quatrième trimestre ont mis en évidence les défis qui nous ont amenés à mettre à jour nos perspectives pour l'exercice 2024-25', reconnait toutefois son directeur financier Matthew Friend.





