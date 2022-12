Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nike: hausse de 2% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Nike a publié mardi soir un BPA en hausse de 2% à 0,85 dollar pour son deuxième trimestre comptable (clos fin novembre), malgré une marge brute en diminution de 300 points de base à 42,9% du fait de mesures pour liquider les stocks et de certaines hausses de coûts.



Les revenus du fournisseur d'articles de sport se sont accrus de 17% à 13,3 milliards de dollars, avec une croissance de 27% hors effets devises tirée notamment par les ventes numériques de la marque Nike proprement-dite (+34%).



'La demande des consommateurs pour le portefeuille de marques de Nike continue de stimuler une forte dynamique commerciale dans un environnement dynamique', commente Matthew Friend, vice-président exécutif et directeur financier.



'Nous restons concentrés sur ce que nous pouvons contrôler, et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs opérationnels et financiers, jetant les bases d'une croissance durable et rentable', poursuit-il.





Valeurs associées NIKE -B- NYSE +0.18%